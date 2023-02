Cicinho diz que seria "normal" o Flamengo ser eliminado pelo Al-Hilal

No Mundial, o Flamengo é considerado favorito para chegar à final e disputar o título com o Real Madrid, que faz a outra semifinal diante do Al-Ahly, do Egito, nesta quarta-feira, 8

O ex-lateral Cicinho não está muito confiante com as chances do Flamengo na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Ele acha que o time carioca corre risco de eliminação até mesmo no jogo desta terça-feira, 7, contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal da competição.

"Vai ser normal (uma eliminação), pois o futebolzinho que o Flamengo está jogando, esse ano não ganha nem o Carioca", disse Cicinho em sua participação no Arena SBT na noite desta segunda-feira, 5.

O Flamengo sofreu um duro golpe no início de 2023 com a derrota na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Na derrota por 4 a 3 em Brasília, o time carioca mostrou graves deficiências defensivas, trazendo uma grande preocupação a seus torcedores.

"O Flamengo está desestruturado em conjunto", insistiu Cicinho, que ainda cutucou o técnico Vitor Pereira. "Vocês vão ver o que esse treinador vai falar na imprensa se perder", completou.

No Mundial, o Flamengo é considerado favorito para chegar à final e disputar o título com o Real Madrid, que faz a outra semifinal diante do Al-Ahly, do Egito, nesta quarta-feira, 8.

