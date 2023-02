Al Hilal: uma prova de fogo para o Flamengo, que sonha com a glória mundial

Na luta pelo título mundial, o Flamengo terá seu primeiro teste decisivo nesta terça-feira, no Marrocos, onde o atual campeão da Copa Libertadores enfrentará o Al Hilal, da Arábia Saudita, nas semifinais do Mundial de Clubes.

Ainda em fase de adaptação às ideias do seu novo treinador, o português Vítor Pereira, o clube carioca vai jogar contra o campeão asiático no estádio Ibn Battouta, na cidade de Tânger, a partir das 16h00 (horário de Brasília).

Além de lutar pela classificação para a final do dia 11 de fevereiro, onde os espera o vencedor do duelo entre Real Madrid e o egípcio Al Ahly, que se enfrentam em Rabat na quarta-feira, o confronto será um reencontro.

Brasileiros e sauditas se enfrentaram nas semifinais do Mundial de Clubes em 2019, com uma vitória por 3 a 1 do Flamengo, que depois acabou perdendo a final para o Liverpool de Jürgen Klopp.

Mas, sobretudo, o duelo tem um sabor de revanche: o poderoso elenco do Flamengo empolga muitos torcedores com a possibilidade de quebrar o domínio europeu na competição, vencida desde 2013 por representantes do 'Velho Continente'.

A tarefa, no entanto, não parece fácil, já que os cariocas têm dificuldade em se engajar nos esquemas de Pereira, oficializado em dezembro para substituir Dorival Júnior, técnico que conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil no ano passado.

Ainda assim, confia na força do seu elenco, que conta com grandes nomes como David Luiz, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, "Gabigol" e Pedro, além de estrangeiros como o uruguaio Arrascaeta e o chileno Arturo Vidal.

"É claro que eu, Gabigol, Arrascaeta e Everton temos mais chances de fazer gols. Espero fazer gols no Mundial, mas o mais importante é sair com o título", disse o atacante Pedro ao canal do clube.

Os cariocas não têm novidades no elenco, a não ser o conhecido desfalque do atacante Bruno Henrique, com uma lesão séria no joelho direito desde junho passado.

As dúvidas para o início da campanha rumo ao bicampeonato mundial (o Flamengo venceu a extinta Copa Intercontinental em 1981), recaem sobre quem serão os laterais: o uruguaio Guillermo Varela ou Matheuzinho na direita, e Filipe Luís ou Ayrton na esquerda.

Diante do Flamengo estarão dois velhos conhecidos: o meia colombiano Gustavo Cuéllar e o ponta Michael, que defenderam o time rubro-negro no passado e hoje fazem parte de um time que contribuiu com doze jogadores para a seleção da Arábia Saudita que venceu a Argentina na Copa do Mundo do Catar-2022.

"Acho que vai ser um jogo aberto. Quem errar menos vai vencer. Temos que ficar atentos porque não vai ser um jogo fácil. Eles têm muita qualidade no ataque", disse o colombiano.

Sob o comando do experiente e premiado técnico argentino Ramón Díaz, o time mais vezes campeão do campeonato asiático de clubes (quatro títulos) chegaram às semifinais ao vencer os donos da casa Wydad Casablanca nos pênaltis no sábado (5 a 3, após um empate em 1 a 1).

Embora tenha se classificado, a vitória sobre o campeão africano custou caro: o Al Hilal acumulou mais desgaste físico, o meia Mohamed Kanno - autor do gol de empate - foi expulso e o peruano André Carrillo se machucou no tornozelo e é dúvida contra o Flamengo.

"Temos que nos recuperar bem para enfrentar um grande time, campeão da Libertadores. Não vai ser fácil", disse Cuéllar.

Possíveis escalações:

Flamengo: Santos - Guillermo Varela, Léo Pereira, David Luiz, Filipe Luís - Giorgian de Arrascaeta, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro - Gabriel Barbosa, Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Al Hilal: Abdullah Al-Mayouf - Saud Abdulhamid, Jang Hyun-soo, Ali Al-Bulaihi, Nasser Aldawsari - Abdullah Otayf, Gustavo Cuéllar, Salem Al-Dawsari - Moussa Marega, Odion Ighalo, Michael. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Istvan Kovacs (Romênia)

