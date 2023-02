Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

A tarde desta terça-feira (7) será decisiva para o Flamengo que estreia contra o Al Hilal (Arábia Saudita) na semifinal do Mundial de Clubes, no Marrocos. O Rubro-Negro carioca depende da vitória para avançar à final no próximo sábado (11), contra o vencedor da outra semi, entre Real Madrid (Espanha) e Al Ahly (Egito). As equipes brasileira e saudita jogam às 16h (horário de Brasília) no estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no norte de Marrocos. Se triunfar, o Flamengo ficará a apenas um jogo de conquistar o bicampeonato mundial de clubes, após um jejum de 42 anos.