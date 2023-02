Vinícius Júnior volta a ser vítima de ataques racistas no Campeonato Espanhol

Após derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, no último domingo, 5, Vinícius Júnior voltou a ser vítima de racismo. Câmeras da DAZN flagraram um torcedor adversário chamando o brasileiro de "macaco".

Em nota oficial, a LaLiga afirmou que está trabalhando para identificar os responsáveis pelos insultos a Vini Jr. Por enquanto, Mallorca e Real Madrid ainda não se manifestaram oficialmente pelo caso.

Durante a partida, o jogador de 21 anos foi muito provocado dentro de campo. Além de sofrer 10 faltas ao longo do duelo, o zagueiro Antonio Raíllo tentou fazer o ponta esquerda beijar o escudo da sua equipe. O brasileiro também foi muito vaiado pelos torcedores nas arquibancadas.

Essa não é a primeira vez que o brasileiro é alvo de ofensas racistas de torcedores adversários. O mesmo aconteceu nesta temporada em confrontos contra o Atlético de Madrid e o Valladolid.

Vinícius Júnior voltará a atuar pelo Real Madrid nesta quarta-feira, em jogo válido pelo Mundial de Clubes. A equipe pega o Al Ahly, do Egito, às 16 horas (de Brasília). Quem passar enfrentará o vencedor do embate entre Flamengo e Al-Hilal na final do torneio.

