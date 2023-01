Ex-Flamengo e Corinthians, Guerrero é anunciado pelo Racing-ARG

Em 2022, o experiente atleta teve passagem apagada pelo Avaí. Ele disputou apenas dez jogos com a camisa do Leão da Ilha e não marcou nenhum gol

O Racing, da Argentina, anunciou nesta quarta-feira, 25, a contratação do atacante peruano Paolo Guerrero, de 39 anos. O atleta, que acumula passagens por Corinthians e Flamengo, assinou vínculo com o clube até dezembro de 2023.

Em 2022, o experiente atleta teve passagem apagada pelo Avaí. Ele disputou apenas dez jogos com a camisa do Leão da Ilha e não marcou nenhum gol.

Antes disso, Guerrero ficou por três temporadas no Internacional, onde entrou em campo 72 vezes, anotando 32 tentos e três assistências. No Brasil, o atacante ainda jogou pelo Flamengo, entre 2015 e 2018. No Rubro-Negro, fez 112 partidas, com 43 gols.

Por sua vez, o peruano vestiu a camisa do Corinthians de 2012 a 2015, conquistando o Mundial de Clubes na primeira temporada. Ao todo, foram 126 jogos pelo Timão e 52 gols marcados. Pelo clube do Parque São Jorge, Guerrero conquistou, além do título mundial, o Campeonato Paulista de 2013, a Recopa Sul-Americana de 2013 e o Campeonato Brasileiro de 2015.

