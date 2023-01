Campeões da Supercopa do Brasil: veja quem já ganhou a competição

Supercopa do Brasil 2023 será decidida entre Flamengo, que tenta 3º título, e Palmeiras, na busca por título inédito; veja todos os campeões do torneio

A Supercopa do Brasil 2023 acontece neste fim de semana entre Palmeiras, campeão do Brasileirão 2022, e Flamengo, campeão da Copa do Brasil 2022.

Enquanto o time paulista tenta seu primeiro título no torneio, o Flamengo vai em busca do terceiro e só esteve fora da decisão da Supercopa em 1990, o primeiro ano da competição.



O jogo ocorre neste sábado, 28 de janeiro (28/01), às 16 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Flamengo x Palmeiras na Supercopa do Brasil 2023: VEJA tudo sobre jogo

Supercopa do Brasil: confira todos os campeões e suas trajetórias



Grêmio (1990):

Diferentemente do formato atual em jogo único, a primeira Supercopa do Brasil em 1990 foi disputada em dois jogos.

Grêmio e Vasco fizeram o primeiro jogo em Porto Alegre, com vitória do time gaúcho por 2 a 0. Na segunda partida no Rio de Janeiro, os dois times empataram sem gols, dando o título ao Grêmio.

14/03/1990 – Grêmio 2 x 0 Vasco da Gama – Estádio Olímpico – Porto Alegre – RS



18/04/1990 – Vasco da Gama 0 x 0 Grêmio – Estádio São Januário – Rio de Janeiro – RJ

Corinthians (1991):



O Corinthians recebeu o Flamengo no Morumbi e se consagrou campeão após vencer o time carioca por 1 a 0 com gol de Neto.

Na época, a partida entre os dois times contou com público de 2.706 torcedores e renda de 2.885.000,00 cruzeiros.

27/01/1991 – Corinthians 1 x 0 Flamengo – Estádio Morumbi – São Paulo – SP

Flamengo (2020):



Após quase 30 anos de pausa desde sua fundação em 1990, a Supercopa do Brasil voltou em 2020 com partida entre Flamengo, campeão do Brasileirão 2019, e Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil 2019.

Na partida, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu o Athletico-PR por 3 a 0 com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. O campeão ganhou cinco milhões de reais, enquanto o vice, dois milhões de reais.

16/02/2020 – Flamengo 3 x 0 Athletico-PR – Estádio Mané Garrincha – Brasília – DF

Flamengo (2021):



O time carioca disputou a Supercopa do Brasil 2021 contra o Palmeiras e o jogo terminou em empate de 2 a 2. Nas penalidades, o Rubro-Negro venceu por 6 a 5 e foi campeão da competição pelo segundo ano consecutivo.

11/04/2021 – Flamengo [6] 2 x 2 [5] Palmeiras – Estádio Mané Garrincha – Brasília – DF

Atlético-MG (2022):

O Galo foi campeão da Supercopa do Brasil 2022 contra o Flamengo em uma partida disputada que terminou em 2 a 2 e foi para os pênaltis. Nas penalidades, o time mineiro venceu o Rubro-Negro por 8 a 7.

16/02/2020 – Atlético-MG [8] 2 x 2 [7] Flamengo – Arena Pantanal – Cuiabá – MT

