O Pumas, do México, anunciou nesta sexta-feira a rescisão do contrato do lateral-direito Daniel Alves, que teve prisão preventiva decretada na Espanha por agressão sexual.

"O clube Universidad Nacional tomou a decisão de rescindir por justa causa o contrato de trabalho com o jogador", disse em entrevista coletiva o presidente do Pumas, Leopoldo Silva.

