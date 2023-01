Vasco x Inter de Miami: onde assistir ao jogo ao vivo de hoje, 21

Com opção grátis e online, veja onde assistir ao vivo ao jogo do Vasco contra Inter de Miami, pelo amistoso Flórida Cup, hoje, sábado (21/01/23)

O Vasco da Gama enfrenta o Inter de Miami na Flórida, Estados Unidos, hoje, sábado, 21 de janeiro de 2023 (21/01/23), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), em jogo pelo amistoso Flórida Cup.

Os dois times se enfentarão no Drive Pink Stadium, em Fort Lauderdale.

O clube carioca estreou com uma derrota no amistoso contra a equipe argentina do River Plate em Orlando. O Vasco foi derrotado com o placar 3 a 0 para os argentinos, com gols de Emanuel Mammana, Miguel Borja e Lucas Beltrán.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por que Roberto tinha o apelido de "Dinamite"?; CONFIRA

Jogo Vasco x Inter de Miami: onde assistir ao vivo

CazéTV (YouTube) - grátis e online

(YouTube) - grátis e online ESPN (TV por assinatura)

(TV por assinatura) Star + (Serviço de streaming)

Você pode ver direto do YouTube de Casimiro.

Jogo Vasco x Inter de Miami: dia, horário e local

A disputa entre Vasco da Gama e o Inter de Miami acontece hoje, 21 de janeiro (sábado), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Drive Pink Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida.

Tags