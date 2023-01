Flórida Cup: time titular do Vasco estreia contra River Plate à noite

“Expectativa boa do encontro com a torcida, seja com os que moram aqui ou com os que viajaram. Trata-se de um grande desafio diante de um adversário de muita tradição e qualidade e tem tudo pra ser um grande jogo, um grande espetáculo”, avaliou Barbieri. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Vasco enfrenta o River Plate nesta ça-feira (17), às 21h30 (hora de Brasília), no Exploria Stadium, em Orlando (Estados Unidos). O jogo vale pela Flórida Cup, torneio amistoso no sudeste dos EUA, e marca a estreia do time principal do Cruzmaltino treinado por Mauricio Barbieri.