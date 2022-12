Rueda diz que Santos deixará de usar camisa 10 a partir de janeiro até decisão dos sócios

De acordo com o presidente do clube, a camisa ficará aposentada por enquanto, já que a ideia será levada ao Conselho e depende de trâmites internos do clube para a oficialização

O presidente do Santos, Andres Rueda, confirmou que o time não usará a camisa 10 em campo a partir de janeiro. O dirigente acatou o pedido da família de Pelé, que faleceu na última quinta-feira aos 82 anos.

De acordo com Rueda, a camisa ficará aposentada por enquanto, já que a ideia será levada ao Conselho e depende de trâmites internos do clube para a oficialização. O atual número 10 do Santos pertence a Soteldo.

"Vamos propor para o Conselho que aposente a camisa 10. Isso tem um trâmite burocrático, reunião de Conselho e aprovação. Enquanto isso, por um ato administrativo, não iremos mais utilizar a camisa 10 a partir de janeiro, esperando que vire uma decisão definitiva do nosso Conselho", disse Rueda em entrevista à BandNews.

"Eu particularmente sempre fui favorável, acho que é uma excelente homenagem. Porque isso não foi colocado antes? A opinião dos sócios é meio dividida. Anteriormente tinha muito conselheiro que acreditava que a homenagem era a camisa 10 estar junto com o time. A gente vai levar novamente esse pedido, mas enquanto isso, por uma medida administrativa, a gente não vai mais utilizar a 10. Pelo menos enquanto não tiver uma decisão do Conselho", completou.

Após um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé não resistiu às complicações decorrentes de um câncer no cólon, descoberto em 2021. Em dezembro do ano passado, Pelé havia ficado dois dias internado no mesmo local. Ele lutava contra o tumor desde setembro do mesmo ano, quando passou por cirurgia para sua retirada.

O corpo do Rei será velado na Vila Belmiro, onde o ex-jogador brilhou por 18 anos. O corpo seguirá do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, direto para o estádio do Peixe na madrugada da próxima segunda-feira. Depois, será realizado o cortejo pelas ruas da cidade.

