Adeus a Pelé: saiba onde o Rei do Futebol será sepultado

O corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, no litoral paulista. O local foi escolhido por ele mesmo em 2003. Em entrevista ao Jornal Tribuna, ele dizia que o local não parecia um cemitério.

“É um local que transmite paz espiritual e tranquilidade, onde a pessoa não se sente deprimida, sequer parece com um cemitério”, disse Pelé. O espaço onde ele será enterrado fica no nono andar do prédio.

Pelé morreu nessa quinta-feira, 29, aos 82 anos, em decorrência de um câncer cólon intestinal

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Guinness Book e vista para o estádio

Do local, é possível ver Vila Belmiro, estádio do Santos, time no qual ele jogou a maior parte da carreira. A Necrópole Ecumênica foi incluída no Guinness Book como o cemitério mais alto do mundo. Além do espaço, o rei também já tem um caixão reservado no local.

Foto: Reprodução/Internet

O Memorial Necrópole Ecumênica, onde Pelé será enterrado, está no Guinness Book como o mais alto do mundo

Além de Pelé, estão enterrados outros familiares seus, como seu irmão, Jair Arantes do Nascimento, conhecido como Zoca, que morreu em 2020, vítima de um câncer de próstata.

O eterno camisa 10 da seleção brasilera será velado no estádio do Santos na segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 e será sepultado em uma cerimônia reservada apenas para a família na próxima terça-feira, 3.

Sobre o assunto Rei do Futebol, Pelé já foi Ministro do Esporte do Brasil; relembre

Pelé na Pinacoteca do Ceará: obra de Aldemir Martins compõe exposição

Tags