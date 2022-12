Pelé na Pinacoteca do Ceará: obra de Aldemir Martins compõe exposição

Obra assinada pelo artista cearense Aldemir Martins que representa o Rei do Futebol está em cartaz na exposição "No Lápis da Vida não tem Borracha"

Pelé, consagrado Rei do Futebol, vai além do esporte. Seja na música ou no cinema, o atleta extrapolou fronteiras simbólicas e concretas, tornando-se ícone de e para o Brasil. Entre os milhões de admiradores do jogador, o artista visual cearense Aldemir Martins (1922-2006) foi um dos que representou o craque na arte. Uma das obras assinadas pelo pintor e ilustrador inspirada em Pelé está disponível para visitação na Pinacoteca do Ceará, na exposição "No Lápis da Vida não tem Borracha".

A obra "Pelé", datada de 1966, pertence ao acervo da Pinacoteca e destaca o número 10 da camisa do atleta, com a qual ele marcou história na seleção brasileira. O desenho mostra o esportista de costas e sugere um movimento de chute em uma bola.

A exposição que conta com a produção celebra o centenário do artista cearense. A Pinacoteca do Ceará foi entregue ao público no início de dezembro e conta, ainda, com exposições como "Amar se Aprende Amando" — que celebra os 100 anos de outro artista cearense, o pintor Antonio Bandeira — e "Se Arar", de arte cearense contemporânea.

A obra de Aldemir em exposição é, na verdade, somente uma das produções do cearense que representaram o esportista. "Pelé era o jogador mais desenhado e pintado por Aldemir", informa a conta oficial de Instagram do artista em postagem que homenageou o jogador. O material traz, ainda, outras obras assinadas pelo pintor que retratam o atleta.

No mesmo material, foi compartilhado um vídeo que traz Aldemir em um espaço de ateliê mostrando parte da produção inspirada em Pelé. "Aqui é um santuário de uma coisa que existe no mundo: todo mundo joga futebol. Aqui tem o homem que mitificou a camisa 10, um cidadão chamado Edson Arantes do Nascimento. Todo mundo queria ser jogador de futebol com a camisa 10. Mitificou essa imagem que é a bicicleta. Mitificou aquilo que eu considero um dos esportes mais brasileiros, que é o futebol", diz o artista no registro.

