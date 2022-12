Filha de Pelé publica foto com família no hospital: "Feliz Natal"

Rei do Futebol foi hospitalizado no dia 29 de novembro. Hospital Albert Einstein não divulga boletim médico com estado de saúde do Rei há três dias

Filha de Pelé, Kely Nascimento compartilhou neste domingo, 25, duas imagens da família no Hospital Albert Einstein, onde o Rei do Futebol se encontra internado atualmente. Nas duas fotos, aparecem irmãos de Kelly, Flávia, Joshua e Edinho, e netos e outros familiares, seguido de uma mensagem de natal.

"Quase todos. Feliz natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles. Hoje e sempre, feliz natal, feliz tudo", escreveu ela.

Na última sexta-feira, Kely já havia publicado uma foto com o Rei do Futebol no Hospital Albert Einstein. Além da imagem com o ex-jogador, ela havia escrito a mensagem. "Seguimos aqui, na luta e na fé.Mais uma noite juntos".



Aos 82 anos, Pelé foi hospitalizado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. No último boletim emitido pelo hospital, no último dia 21, foi informado que ele teve uma piora no quadro de saúde e que passaria o Natal no local com a família. Nos últimos três dias, não houve qualquer posicionamento oficial da instituição sobre o estado de saúde do Rei.