CBF irá patrocinar a 27ª parada do orgulho LGBTI+, que acontecerá no Rio de Janeiro

Na noite desta segunda-feira, 21, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou que será uma das patrocinadoras da 27ª parada do orgulho LGBTI+ Rio 2022, que será realizada na orla de Copacabana. O evento acontecerá no dia 27 de novembro, ou seja, no próximo domingo.

O patrocínio surgiu a partir da parceria fechada entre CBF e o Grupo Arco-Íris. A partir disso, a entidade máxima do futebol brasileiro irá realizar ações efetivas, com o intuito de combater a discriminação e proteção dos direitos LGBTIQIA+.

Sobre o assunto Estreias de Argentina e França movimentam o terceiro dia da Copa do Mundo

Copa do Mundo 2022: resultado dos jogos de hoje, segunda (21/11)

Eleito melhor da partida, Bale exalta 2º tempo de Gales contra os EUA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma das ações será realizada pela CBF no dia da 27ª parada do orgulho. Durante o evento, uma camisa enorme, com 10 metros de comprimento e seis de largura, será carregada com o número 24 e uma braçadeira de capitão, composta pelas cores do arco-íris.

Além disso, a entidade ainda prevê a criação de um Observatório LGBTI+ no Futebol, com a vontade de promover o enfrentamento ao preconceito dentro do esporte.

"A parceria com GAI reafirma o nosso compromisso com os pilares da nossa gestão na CBF: o respeito à diversidade, não importando a cor, raça, religião, gênero ou posição política, o total combate à corrupção, a inclusão em todos os contratos existentes, de cláusulas anticorrupção e de cláusulas que impedem que as pessoas sejam tratadas de forma diferente ou sofram qualquer tipo de segregação ou assédio por sua condição racial, física, mental , de cor ou de gênero", explicou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Tags