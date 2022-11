Eleito melhor da partida, Bale exalta 2º tempo de Gales contra os EUA

Gareth Bale foi o grande nome do País de Gales nesta segunda-feira ao marcar o gol do empate por 1 a 1 com os Estados Unidos. Após a partida, válido pela estreia na Copa do Mundo, o atacante celebrou o desempenho apresentado por sua equipe na etapa complementar.

“Estávamos totalmente focados nesse jogo. Não foi um primeiro tempo muito legal, para ser bem sincero, mas acho que, no segundo, fomos bem. No intervalo, conseguimos mudar um monte de coisas e voltamos lutando, batalhando, como deveria ser. É uma pena a gente não vencer. Desde o início do segundo tempo, mostramos caráter e força. Tivemos que nos reagrupar”, disse a estrela.

O tento decisivo saiu já aos 36 minutos do segundo tempo, após o próprio Bale sofrer o pênalti. Na entrevista pós-jogo, ele explicou que costuma assumir a responsabilidade nesses momentos.

“Sou sempre eu que cobro, está nas minhas mãos. Sinto que devo dar um passo à frente para fazer isso. É incrível, mas, para ser honesto, preferia os três pontos. O nosso desempenho no segundo tempo foi fantástico, então estamos com muita confiança”, concluiu.

Próximo jogo do País de Gales

A seleção galesa retorna aos gramados na sexta-feira, às 7 horas (de Brasília), quando enfrenta o Irã. Com a igualdade registrada nesta segunda, o time soma um ponto e ocupa a 3ª posição do grupo B.

