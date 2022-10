Vasco pode subir hoje, 27, para Série A; entenda os cenários

19:49 | Out. 27, 2022

O Vasco pode subir para a Série A do Brasileirão hoje, 27, após 2 anos consecutivos na Série B; veja cenários de vitória, empate e derrota para acesso

Após dois anos consecutivos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco pode garantir seu retorno ao Brasileirão da Série A hoje, 27, no jogo contra o Sampaio Corrêa, que acontece às 21h45 (horário de Brasília), pela 37ª rodada da competição, em São Januário.

Para o acesso, o time carioca depende apenas dele mesmo. Até o momento desta matéria, o cruzmaltino ocupa a 3ª posição da tabela com 59 pontos, enquanto o Bahia, 4º colocado, possui 58.

Entre os outros times que ainda possuem chances de acesso, estão: Sport, Londrina e o Ituano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA retrospecto do Vasco nos últimos dois anos na Série B

Vasco pode subir hoje para Série A; entenda os cenários

Confira a seguir como o Vasco pode garantir o acesso em diferentes cenários.

Vitória

Fazendo a sua parte e vencendo, o Vasco chega 62 pontos e fica matematicamente classificado para o Brasileirão, não podendo mais ser alcançado por nenhum outro time.

Empate



No caso de empate, o Vasco irá depender de outros resultados para garantir seu acesso, como torcer contra o Ituano, que joga fora de casa contra o Londrina.

No entanto, mesmo que o Ituano vença, o acesso do Vasco ainda é possível devido ao saldo de gols. O Ituano ainda precisaria tirar cinco gols de diferença do time carioca em duas rodadas.

Derrota



Mesmo se perder, ainda existiriam possibilidades do Vasco garantir seu acesso. No entanto, ele teria que depender de uma série de resultados, como torcer para a derrota do Bahia e Sport, e um empate entre Ituano e Londrina.

Com esse cenário, o Vasco se manteria com 59 pontos, mas nenhum time teria 56, e o cruzmaltino não poderia ser alcançado por ninguém na última rodada. Porém, para se classificar, ele ainda disputaria a vaga com o Bahia.

Vasco: desempenho na Série B



2009: Campeão (76 pontos)



Campeão (76 pontos) 2014: Terceiro colocado (63 pontos)



Terceiro colocado (63 pontos) 2016: Terceiro colocado (65 pontos)



Terceiro colocado (65 pontos) 2021: Décimo colocado (49 pontos)



Décimo colocado (49 pontos) 2022: Terceiro colocado (59 pontos)*



*Restando duas partidas

Sobre o assunto Tabela Brasileirão 2022: classificação atualizada hoje, 27/10 - 34ª rodada

Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta quinta-feira (27/10)

Premiação do Brasileirão 2022: quanto ganha o campeão?

Tags