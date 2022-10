Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta quinta-feira (27/10)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quinta-feira, 27, do programa Esportes do POVO, comenta sobre o jogo do Ceará contra o Internacional e a possibilidade do time entrar no Z-4 da na Série A. Fala também da partida do Fortaleza diante do Coritiba.

O Ceará sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, 26, o Alvinegro de Porangabuçu foi superado pelo Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo placar de 2 a 1. Os gols do duelo, que foi válido pela 34ª rodada, foram marcados por Lima, para os visitantes, e Edenilson e Alan Patrick, para os mandantes.



Com o resultado, o time cearense permaneceu com 34 pontos e poderá terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento. O Ceará pode ser ultrapassado pelo Atlético-GO, que tem 33 pontos, e pelo Cuiabá, que somou 31 pontos. As duas equipes jogarão nesta quinta-feira, 27, contra São Paulo e Avaí, respectivamente.



O Leão volta a campo nesta quinta-feira, 27, às 19 horas, para encarar o Coritiba, na Arena Castelão, que luta contra o rebaixamento à Série B. O Tricolor briga por uma vaga no G-8.

Esportes do POVO desta quinta-feira, 27

