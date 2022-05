Vasco x CSA ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Vasco e CSA se enfrentam hoje, sábado, 7 de maio (07/05), pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após cinco rodadas, o Vasco tem apenas uma vitória e quatro empates na segunda divisão. Com 46,7% de aproveitamento, a equipe ainda não apresentou desempenho que a credencie a ocupar um lugar no grupo que vai subir para a Série A de 2023. Como não poderia deixar de ser, o técnico Zé Ricardo está sobre forte pressão e com o cargo ameaçado. Um mau resultado em casa pode ser o fim da linha para o treinador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O CSA tem campanha parecida, mas aparece três posições abaixo com um ponto a menos. A equipe do técnico Mozart chega ao Rio de Janeiro para disputar a quarta partida em oito dias. O time entrou em campo no sábado passado pela Série B, na segunda por uma seletiva do Alagoano para a Copa do Brasil e na quarta passada pagou um jogo atrasado da primeira rodada do Brasileiro. (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x CSA ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2022 - Vasco x CSA

Escalação provável

Vasco

Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Riquelme (Edimar); Yuri Lara, Andrey dos Santos e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.

CSA

Marcelo Carné, Igor, Werley, Lucão e Diego Renan; Geovane, Gabriel e Yann Rolim; Osvaldo, Bruno Mezenga e Dalberto.

Quando será Vasco x CSA

Hoje, sábado, 7 de maio (07/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x CSA

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro



Tags