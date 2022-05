Atlético-MG x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Atlético-MG e América-MG se enfrentam hoje, sábado, 7 de maio (07/05), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Terceiro colocado, com oito pontos, o Atlético busca a vitória para seguir brigando pela ponta da tabela, que atualmente é ocupada pelo Corinthians, com nove.

Para este duelo, Turco Mohamed terá importantes desfalques na defesa. O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o zagueiro Nathan Silva já acumularam três cartões amarelos e terão que cumprir suspensão automática.

Do outro lado do confronto, o América ocupa a décima posição no campeonato, com dois pontos a menos que seu rival. Na competição, o Coelho, inclusive, vem de vitória contra o Athletico-PR, em casa.

Para o clássico, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com Paulinho Boia, que está lesionado. Wellington Paulista e Everaldo também seguem fora. A boa notícia é que Aloísio Boi Bandido foi liberado para estrear. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Atlético-MG x América-MG

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Mariano, Godín, Junior Alonso e Rubens; Jair, Allan e Nacho Fernández; Keno, Ademir e Hulk.

América-MG

Jailson; Patric, Conti, Éder, Iago Maidana e João Paulo; Juninho, Felipe Azevedo e Matheusinho; Pedrinho e Aloísio Boi Bandido

Quando será Atlético-MG x América-MG

Hoje, sábado, 7 de maio (07/05), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x América-MG

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais



