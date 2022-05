Athletico-PR x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Athletico-PR e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 7 de maio (07/05), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná, às 20h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Furacão Play e no canal na twitch do streamer Casimiro. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Único time da Copa Sul-Americana com 100% de aproveitamento, o Vovô chega para o duelo contra o Athletico-PR embalado pelo importante resultado obtido diante do Deportivo La Guaira na última terça-feira, 3, pelo torneio continental, e com um bom panorama sob o comando de Dorival Júnior, que acumula seis vitórias e duas derrotas desde que assumiu o Alvinegro — ou seja, 75% de aproveitamento. O Furacão, por outro lado, vive um momento de crise e instabilidade, situação pela qual o clube cearense pode tirar proveito.



Para o embate, Dorival Júnior terá ausências importantes, principalmente no setor defensivo da equipe. Messias e Luiz Otávio, lesionados, permaneceram em Fortaleza, assim como Fernando Sobral, Richardson, Léo Rafael e Matheus Peixoto. Desta forma, o treinador terá como opções para a zaga um quarteto bem jovem formado por Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro, Marcos Victor e David.

Athletico-PR x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Furacão Play: serviço de streaming do Athletico-PR

Twitch: canal do streamer Casimiro

Brasileirão Série A 2022 - Athletico-PR x Ceará

Escalação provável

Athletico-PR

4-3-3: Bento; Erick, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Hugo Moura, Bryan Garcia e Terans; Canobbio, Pablo e Vitinho. Técnico: Wesley Carvalho.



Ceará

4-3-3: João Ricardo; Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro (Marcos Victor) e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Geovane; Mendoza, Vina e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

Quando será Athletico-PR x Ceará

Hoje, sábado, 7 de maio (07/05), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Ceará

Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná



