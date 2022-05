RB Bragantino x Vélez ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

RB Bragantino e Vélez se enfrentam hoje, quinta, 5 de maio (05/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN, no serviço de streaming Star+ e na página da Conmebol no Facebook Watch. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Massa Bruta busca se recuperar da derrota por 2 a 0 para o Estudiantes no jogo passado. Atualmente, o time é o vice-líder do grupo C, com quatro pontos, mesma pontuação do Nacional. Para a partida, o técnico Maurício Barbieri segue com número considerável de desfalques. Luan Cândido, Artur, Praxedes, Natan, Emi Martínez, Gabriel Novaes, Maycon e Raul continuam entregues ao Departamento Médico.

Do lado do Vélez, a equipe precisa vencer para seguir com chances de avançar para as oitavas de final. Os argentinos somaram apenas um ponto até o momento, no empate por 2 a 2 justamente contra o RB Bragantino, na segunda rodada. (Com Gazeta Esportiva)

RB Bragantino x Vélez ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: canal fechado

Star+: serviço de streaming por assinatura

Facebook Watch: Página da Conmebol

Copa Libertadores 2022 - RB Bragantino x Vélez



Escalação provável

RB Bragantino

Cleiton; Ramon, Renan, Léo Ortiz e Aderlan; Jadsom, Hyoran e Eric Ramires; Helinho, Ytalo e Sorriso.

Vélez

Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Valentín Gómez e Francisco Ortega; Máximo Perrone; Luca Orellano, Joel Soñora, Julián Fernández e Lucas Janson; Lucas Pratto.

Quando será RB Bragantino x Vélez

Hoje, quarta, 5 de maio (05/05), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Vélez

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



