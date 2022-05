Guaireña x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Guaireña e Internacional se enfrentam hoje, quinta, 5 de maio (05/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Colorado visa o triunfo em Assunção para tentar buscar a classificação na Sul-Americana. Com cinco pontos, o Inter ocupa o segundo lugar do grupo E atrás apenas do Guaireña, com a mesma pontuação. Em terceiro, está o Independiente Medellín e por último, o 9 de Octubre.

O zagueiro Rodrigo Moledo ficará de fora da partida devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Taison, que não foi relacionado ao duelo, também será desfalque. Além disso, técnico Mano Menezes não terá os jogadores Pedro Henrique e Alan Patrick à disposição, já que não estão inscritos na competição. (Com Gazeta Esportiva)

Guaireña x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - Guaireña x Internacional



Escalação provável

Guaireña

Varela; Giménez, Paniagua, Mendoza, Jiménez; Santacruz, Aguillar; Caceres, Ayala, Otazú e Murillo Gamboa.

Internacional

Daniel; Bustos, Gabriel Mercado (Vitão), Bruno Méndez e Renê; Edenílson e Gabriel; Wanderson, Mauricio, De Pena e Alemão.

Quando será Guaireña x Internacional

Hoje, quarta, 5 de maio (05/05), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Guaireña x Internacional

Estadio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)



