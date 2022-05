Everton x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Everton e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 5 de maio (05/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estadio Sausalito, em Viña del Mar (CHI), às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A equipe de Rogério Ceni está com 100% de aproveitamento na Sul-Americana, com nove pontos, e pode buscar a classificação antecipada para as oitavas de final. Caso o Tricolor Paulista vença seu jogo e o Ayacucho-PER não derrote o Jorge Wilstermann, o São Paulo garante presença no mata-mata. Apenas o primeiro colocado de cada chave avança de fase.

Para a partida, Ceni tem algumas baixas. Nikão se recupera de um trauma no tornozelo esquerdo, enquanto Gabriel Sara está em fase de recuperação de cirurgia no tornozelo direito. Tiago Volpi, com dores no ombro direito, também deve ser ausência. A tendência é que Rogério mantenha o esquema de rodízio e mande um time alternativo para o confronto. Jovens como Beraldo, Caio, Léo Silva e Luiz Henrique foram relacionados. (Com Gazeta Esportiva)

Everton x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - Everton x São Paulo



Escalação provável

Everton

De Paul; Echeverría, Barroso e Oyarzún; Medina García, Berríos, Valenzuela, Madrid e Ibacache; Di Yorio e Cuevas.

São Paulo

Thiago Couto, Igor Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Alisson, Talles Costa e Patrick; Rigoni e Marquinhos.

Quando será Everton x São Paulo

Hoje, quarta, 5 de maio (05/05), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Everton x São Paulo

Estadio Sausalito, em Viña del Mar (CHI)



