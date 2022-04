Universidad Católica x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Universidad Católica e Flamengo se enfrentam hoje, quinta, 28 de abril (28/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no estádio San Carlos Apoquindo, em Santiago, no Chile, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV fechada, na ESPN, na rede social Facebook e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com duas vitórias em duas rodadas, o Rubro-Negro fará seu segundo jogo fora de casa. Se vencer, somará nove pontos e deixará mais perto a classificação para as oitavas de final. Isso porque, na sequência, terá duas partidas em seus domínios e uma fora - caso alcance os 12 pontos, deve assegurar a vaga.

Do lado chileno, a Católica não faz uma boa temporada. O técnico Cristián Paulucci perdeu o cargo recentemente, e Rodrigo Valenzuela assumiu de forma interina. O seu primeiro jogo no comando da equipe foi no clássico contra o Colo Colo, no último fim de semana, que terminou empatado em 1 a 1. (Com Gazeta Esportiva)

Universidad Católica x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Facebook Watch: na página Copa Libertadores, da Conmebol

STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - Universidad Católica x Flamengo

Escalação provável

Universidad Católica

Pérez; Rebolledo, Asta-Buruaga, Parot e Cuevas; Gutiérrez, Orellana e Leiva; Fuenzalida, Zampedri e Tapia.

Flamengo

Hugo (Santos); Willian Arão, Pablo e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Quando será Universidad Católica x Flamengo

Hoje, quinta-feira, 28 de abril (28/04), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Universidad Católica x Flamengo

Estádio San Carlos Apoquindo, em Santiago, no Chile

