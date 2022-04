Jorge Wilstermann x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Jorge Wilstermann e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 28 de abril (28/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view ConmebolTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O time comandado por Rogério Ceni terá de lidar pela primeira vez nesta temporada com a tão temida altitude da Cordilheira dos Andes. Cochabamba fica localizada a mais de 2500m acima do nível do mar e será uma arma dos donos da casa, que ainda não venceram na competição.

O Jorge Wilstermann, por sua vez, precisa reagir no torneio continental para ainda sonhar com a improvável classificação ao mata-mata. O time boliviano ainda não venceu na Sul-Americana e soma apenas um ponto, figurando na lanterna do Grupo D. (Com Gazeta Esportiva)

Jorge Wilstermann x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view na televisão por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - Jorge Wilstermann x São Paulo

Escalação provável

Jorge Wilstermann

Montenegro; Ballivián, Echeverría, Ortiz e Cujuy; Áñez, Machado e Sanguinetti; Menacho, Fernández e Chávez.

São Paulo

Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Léo e reinaldo; Pablo Maia, Nestor, Sara e Alisson; Eder e Calleri.

Quando será Jorge Wilstermann x São Paulo

Hoje, quinta-feira, 28 de abril (28/04), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Jorge Wilstermann x São Paulo

Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia

