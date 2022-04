Unión la Calera x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Unión la Calera e Santos se enfrentam hoje, quinta, 28 de abril (28/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no estádio Viña del Mar, em Viña del Mar, no Chile, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view ConmebolTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O duelo é um confronto direto pela primeira posição do grupo C do torneio. No momento, os chilenos estão na ponta, com quatro pontos, apenas um a mais que o Peixe, que está em segundo.

E para tentar pular para a liderança, o técnico Fabián Bustos só deve ter um desfalque. Trata-se de Marcos Leonardo. O atacante cumprirá o seu terceiro, e último, jogo de suspensão na Sul-Americana.

Do outro lado, o momento do La Calera não é dos melhores. O time venceu apenas um dos últimos sete compromissos. Com isso, a diretoria decidiu demitir o técnico Martín Anselmi. Dessa forma, caberá ao interino Carlos Galdames dirigir a equipe. (Com Gazeta Esportiva)

Unión la Calera x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view na televisão por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - Unión la Calera x Santos

Escalação provável

Unión la Calera

Ignacio Arce; Matías Fernández, Wiemberg, Vilches e Pedro Henrique; Oyanedel, Castellani, Brayan Garrido e Thomas Rodríguez; Lucas Passerini e Sabastián Sáez.

Santos

João Paulo; Madson, Maicon, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández e Zanocelo; Angelo, Léo Baptistão, Angulo e Julio (Lucas Braga).

Quando será Unión la Calera x Santos

Hoje, quinta-feira, 28 de abril (28/04), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Unión la Calera x Santos

Estádio Viña del Mar, em Viña del Mar, no Chile

