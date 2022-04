Caucaia disputou três amistosos antes da final do Cearense contra o Fortaleza

Para não ficar sem ritmo de jogo, a equipe disputou três amistosos e teve 100% de aproveitamento diante do Pacajus, do sub-23 do Ceará e de um time amador de Caucaia

O Caucaia passou mais de um mês apenas se preparando para a final do Campeonato Cearense após as mudanças de datas para a conclusão do torneio. Para não ficar sem ritmo de jogo, a equipe disputou três amistosos e teve 100% de aproveitamento.

O time comandado pelo técnico Roberto Carlos venceu o sub-23 do Ceará e o Pacajus, ambos por 1 a 0, e bateu um time amador de Caucaia por 3 a 0. Apesar de não ter mais calendário após a final do Campeonato Cearense, a diretoria da Raposa Metropolitana manteve todo o elenco para brigar pelo título contra o Fortaleza.

Sobre o assunto Presidente do Caucaia comemora campanha histórica: "Vou levar para o resto da minha vida"

Caucaia precisou pagar R$ 180 mil para manter time para a final do Campeonato Cearense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Devido às mudanças de datas dos jogos das finais, inicialmente previstos para acontecer entre 18 de março e 3 de abril, o clube da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) precisou estender por quase um mês a folha salarial do elenco. O gasto extra do Caucaia foi de cerca de R$ 180 mil.

"Foi complicado porque o Campeonato foi estendido. Consegui os recursos com patrocinadores e minha família, que nunca me abandonou. Esticou mais a folha salarial de pagamento. Foi um gasto de quase um mês a mais", afirmou o presidente do clube, Roberto Góis.

O Caucaia encara o Fortaleza nesta sexta-feira, 22, no Castelão, pelo o duelo de ida da final. A partida da volta ocorre neste domingo, 24, também no Gigante da Boa Vista.

Tags