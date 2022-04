Liverpool goleia Manchester United (4-0) e assume liderança provisória da Premier League

O Liverpool goleou o Manchester United por 4 a 0 nesta terça-feira em partida adiada da 30ª rodada da Premier League e assumiu a liderança provisória do campeonato inglês enquanto espera o que o Manchester City faz na quarta-feira contra o Brighton.

Com esta vitória, os 'Reds' somam 76 pontos, contra os 74 do City que nesta quarta-feira terá a oportunidade de recuperar o primeiro lugar no momento em que restam apenas seis rodadas para o fim da competição.

A equipe comandada pelo técnico alemão Jürgen Klopp, que luta para conquistar todos os títulos que disputa nesta temporada alcançando uma inédita 'quádrupla coroa' (campeonato inglês, Champions, FA Cup e Copa da Liga) atropelou o Manchester United com gols do colombiano Luis Díaz (5), do egípcio Mohamed Salah (22 e 85) e do senegalês Sadio Mané (67).

Com sua dobradinha, Salah se consolida no topo da artilharia da Premier League com 22 gols, cinco a mais que o sul-coreano Son Heung-min, do Tottenham.

Já o Manchester United, que não pôde contar com o seu craque Cristiano Ronaldo, ausente após a morte na segunda-feira de um dos gémeos que esperava, se complica muito em seu objetivo de disputar a próxima Liga dos Campeões, ao ficar com 54 pontos, mesma pontuação do Arsenal (5º), que tem dois jogos a menos, e a 3 do Tottenham (4º), que também disputou um jogo a menos que os 'Red Devils'.

-- Resultado da partida adiada da 30ª rodada do campeonato inglês e classificação:

Liverpool 4 Díaz (5), Salah (22, 85), Mané (68)

Manchester United 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 76 32 23 7 2 83 22 61

2. Manchester City 74 31 23 5 3 72 20 52

3. Chelsea 62 30 18 8 4 64 23 41

4. Tottenham 57 32 18 3 11 56 38 18

5. Arsenal 54 31 17 3 11 45 37 8

6. Manchester United 54 33 15 9 9 52 48 4

7. West Ham 52 33 15 7 11 52 43 9

8. Wolverhampton 49 32 15 4 13 33 28 5

9. Leicester 40 30 11 7 12 46 50 -4

10. Brighton 40 32 9 13 10 29 37 -8

11. Brentford 39 33 11 6 16 41 49 -8

12. Southampton 39 32 9 12 11 38 52 -14

13. Crystal Palace 37 31 8 13 10 43 40 3

14. Newcastle 37 32 9 10 13 36 55 -19

15. Aston Villa 36 31 11 3 17 42 46 -4

16. Leeds 33 32 8 9 15 38 68 -30

17. Everton 28 30 8 4 18 33 52 -19

18. Burnley 25 31 4 13 14 26 45 -19

19. Watford 22 32 6 4 22 30 62 -32

20. Norwich City 21 32 5 6 21 22 66 -44

