Ex-jogador Rincón é velado em estádio na Colômbia

O velório do ex-jogador Freddy Rincón ocorreu neste sábado, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na cidade de Cali, na Colômbia. O evento foi aberto ao público e contou com homenagens para o colombiano, além da presença de ex-atletas e companheiros.

Na sexta, Rincón foi velado por familiares, amigos e fãs na cidade de Buenaventura, onde nasceu. Já neste sábado, na cidade de Cali, o corpo foi velado pela segunda vez, agora aberto ao público, e depois seguiu para o enterro.

O ex-jogador do Corinthians, que tinha 55 anos, faleceu em decorrência de um acidente automobilístico que aconteceu na madrugada da última segunda-feira, quando seu carro atravessou o farol vermelho em um cruzamento e foi atingido por um ônibus, na própria cidade de Cali.

No futebol brasileiro, Rincón passou por Corinthians, Palmeiras, Santos e Cruzeiro. Além disso, atuou por outras equipes do futebol mundial, como Real Madrid e Napoli. Pela seleção colombiana, disputou três Copas do Mundo, em 1990, 1994 e 1998.

