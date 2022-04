Após acidente, Rincón morre em hospital na Colômbia

O ex-jogador de futebol colombiano Freddy Rincón morreu na noite de ontem (13), aos 55 anos, no Hospital Clínica Imbanaco, onde estava internado para tratar de um traumatismo cranioencefálico. Ele não resistiu aos ferimentos causados por acidente ocorrido no último dia 11, quando o carro em que era transportado foi atingido, em um cruzamento, por um ônibus na cidade colombiana de Cali. Rincón deixa dos filhos: Sebástian Rincón e Freddy Stiven.

O jogador, que atuava no meio de campo como volante, disputou três copas do mundo (1990, 1994 e 1998) pela seleção colombiana. Nascido em Buenaventura, em 14 de agosto de 1966, Rincón começou a carreira no futebol no time homônimo à cidade onde nasceu.

Jogou também pelo Deportes Tolima, Independiente Santa Fé e pelo América de Cali da Colômbia. Na Europa, atuou no Nápoli (Itália) e Real Madrid (Espanha). E no Brasil jogou pelo Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Corinthians, time pelo qual foi campeão mundial em 2000.

Homenagens

A morte do craque foi lembrada nas redes sociais por alguns dos times em que jogou. "É com muita tristeza que nos despedimos de um grande ídolo. Nosso capitão no primeiro título mundial, Freddy Rincón faleceu na madrugada desta quinta-feira. Eternamente em nossos corações", tuitou o Corinthians. “Obrigado por tudo, Rincón!”, postou o Palmeiras, que também teve o jogador em seu elenco.

"O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Freddy Rincón. A lenda colombiana defendeu o Peixão entre os anos de 2000 e 2001. Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares do craque, que jamais será esquecido pela nação santista. Descanse em paz, Rincón!", homenageou o Santos.

“O Cruzeiro lamenta a morte de nosso ex-atleta, Freddy Rincón, ídolo colombiano. Aos familiares, amigos e fãs, desejamos força neste momento de dor”, tuitou o Cruzeiro. O falecimento do jogador foi comunicado também pelos clubes Real Madrid, Napoli, América de Cali, Independiente Santa Fé e Tolima.

