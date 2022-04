Fortaleza sai de Buenos Aires direto para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional no domingo

Diretoria do Leão fretou voo para retorno, mas, diferentemente da ida, Tricolor voltou sozinho, sem dividir a aeronave com o Cuiabá

A delegação do Fortaleza deixou a Argentina por volta das 17 horas desta quinta-feira, 14. De Buenos Aires, o Tricolor vai de voo fretado direto para Porto Alegre, onde joga domingo, 17, contra o Internacional-RS, pela 2ª rodada da Série A do Brasileiro.

A chegada na capital gaúcha está prevista para às 18h30min e o Leão vai se preparar para enfrentar o Colorado por lá mesmo, mas ainda não divulgou onde fará os treinos de sexta e sábado. Diferentemente da ida, a delegação do Cuiabá não retornou na mesma aeronave do Fortaleza.

Depois da derrota para o River Plate, no Monumental de Núñez, pela Libertadores, os jogadores fizeram regenerativo na academia do hotel em que estavam hospedados na capital argentina, na manhã desta quinta. Para o duelo de domingo, a situação do atacante Renato Kayzer preocupa. Ele deixou o campo na quarta-feira à noite com dores no tornozelo esquerdo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após estrear com derrota em casa na Série A, diante do Cuiabá, o Leão vai buscar reabilitação no Beira-Rio e para isso precisa quebra o tabu de não vencer longe de casa há seis meses.





Tags