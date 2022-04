Contra o Inter, Fortaleza tenta vencer fora do Estado após seis meses

Último triunfo do Tricolor longe do Estado do Ceará foi em outubro de 2021, pela Série A do Brasileiro, contra a rebaixada Chapecoense-SC

Depois de conquistar a Copa do Nordeste 2022 de forma invicta e conseguir vaga na final do Campeonato Cearense - encara o Caucaia nos dias 22 e 24 de abril - o Fortaleza conheceu suas primeiras derrotas na temporada 2022 e elas foram em sequência. O time perdeu para o Colo Colo (2-1) e para o Cuiabá (1-0) no Castelão, e para o River Plate, na Argentina (2-0).

A derrota em Buenos Aires marcou mais um jogo sem vitórias do Tricolor longe do Estado. A vez mais recente que o Fortaleza conseguiu somar três pontos em uma partida para além das fronteiras estaduais foi no Brasileirão 2021, quando bateu a Chapecoense por 2 a 1, no dia 16 de outubro. Naquela ocasião, Bruno Melo e Pikachu marcaram os gols do triunfo, enquanto Rodriguinho descontou para o time catarinense. De lá para cá, foram 11 partidas sem vencer.

Assim, diante do Inter, em Porto Alegre, jogo válido pela segunda rodada da Série A, a equipe liderada por Juan Pablo Vojvoda tem nova oportunidade de quebrar o atual tabu.

+"É manter a cabeça no lugar", diz Max Walef, após a terceira derrota consecutiva do Fortaleza



A sequência de partidas do Fortaleza sem vencer fora do Estado tem o total de 20 gols sofridos e 6 tentos marcados:

Atlético-MG 4-0 Fortaleza - Copa do Brasil 2021

América 2-1 Fortaleza - Série A 2021

Corinthians 1-0 Fortaleza - Série A 2021

Bragantino 3-0 Fortaleza - Série A 2021

Santos 2-0 Fortaleza - Série A 2021

Cuiabá 1-0 Fortaleza - Série A 2021

Náutico 2-2 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022

Botafogo-PB 1-1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022

Altos 1-1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022

Sport 1-1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022

River 2-0 Fortaleza - Libertadores 2022

