Andreas Pereira, do Flamengo, responde torcida após vaias

Após o empate do clube carioca por 2 a 2 com o Resende no Campeonato Carioca, torcedores presentes no Engenhão vaiaram o time rubro-negro. "Nunca vai faltar vontade de correr por essas cores" disse o meiocampista em publicação nas redes sociais