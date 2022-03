Recém-contratado, Pablo sofre lesão no joelho e desfalca o Flamengo

Zagueiro sofreu trauma durante treinamento e lesionou o ligamento colateral medial do joelho direito. clube não informa previsão para retorno aos gramados

O Flamengo comunicou nesta sexta-feira, 18, que o zagueiro Pablo, recém-contratado, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante o treinamento. O jogador já iniciou a fisioterapia e o clube não informou uma previsão de retorno.

"No treino da última quinta-feira (17), Pablo sofreu um trauma direto no joelho direito após uma dividida. O atleta realizou exame, que constatou uma lesão no ligamento colateral medial. Iniciou a fisioterapia", informou o time carioca nas redes sociais.

Pablo, de 31 anos, foi apresentado pelo Flamengo na última quinta-feira, após ser contratado junto ao Lokomotiv, da Rússia. O contrato do zagueiro vai até 2025.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo. O time de Paulo Sousa enfrenta o Vasco, às 16 horas (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

