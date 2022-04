Tite defende que partida adiada contra a Argentina pelas Eliminatórias seja disputada no Brasil

O Brasil finalizou as Eliminatórias Sul-Americanas de forma invicta e na liderança do torneio. A equipe comandada pelo técnico Tite atingiu um feito histórico ao atingir os 45 pontos. No entanto, apesar de classificado, a Seleção Brasileira tem um jogo pendente justamente diante da segunda colocada no torneio qualificatório para a Copa do Mundo, a Argentina.



Para Tite, o duelo diante da Argentina serviria para medir forças com uma seleção que chega bem para o Mundial, e em sua perspectiva, o justo seria a partida ser disputada em território brasileiro.



“Precisa, é bom, é correto e justo e deva ser. Independentemente do risco que se corra. Eu podia estar numa situação muito confortável e colocar ‘não, deixa assim, vamos protelar para a Copa’. Não, tem que que fazer o que é correto, tem que ter o enfrentamento contra a Argentina”, disse o técnico em entrevista ao SporTV.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“No meu entender deveria ser no Brasil, no meu particular. O justo seria no Brasil. Não é? Vamos em qualquer que seja o lugar, vamos para medir forças. Inclusive serve de preparação para a Copa do Mundo”, concluiu.



A partida em questão estava programada para acontecer no dia 5 de setembro de 2021, mas foi interrompida logo no início pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), devido ao desrespeito às normas da pandemia da covid-19 por parte de quatro jogadores argentinos: Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero.



Em fevereiro, a Fifa determinou que Brasil e Argentina devem se enfrentar, mas em data e local que ainda não foram comunicados e serão decididos pela própria entidade.



O Brasil conheceu os integrantes de seu grupo na Copa do Mundo de 2022 na última sexta-feira, e enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase do Mundial. A seleção estreia no dia 24 de novembro, diante da Sérvia.

Tags