Fifa inicia segunda fase de venda de ingressos para Copa do Mundo

A Fifa informou que a segunda fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar começou nesta terça-feira, 5, e vai até o dia 28 de abril. No total, 804.186 ingressos foram adquiridos na primeira fase de vendas, entre 19 de janeiro e 8 de fevereiro, quando houve 17 milhões de solicitações.

"As pessoas cuja demanda de ingressos foi atendida serão informadas sobre as etapas seguintes às suas solicitações por e-mail a partir do dia 31 de maio", diz o comunicado da Fifa.

Quatro tipos de ingressos estão disponíveis: para uma partida em específico (em quatro categorias de preços, uma delas reservada a residentes do Catar), em pacotes para os encontros da fase de grupos de uma seleção ou para um jogo das fases seguintes em que este time poderá participar, e ingressos que dão acesso a quatro jogos em quatro estádios diferentes (três categorias de preços).

Para os torcedores de fora da Catar, os preços dos ingressos individuais para a primeira fase variam entre 62 euros e 200 euros (R$ 316 a R$ 1.020). Para a final, os valores vão de 550 euros a 1.460 euros (R$ 2.800 a R$ 7.440). A faixa de preço dos ingressos reservados para os residentes do Catar vai de 10 euros a 190 euros (R$ 50 a R$ 970).

Em média, os valores estão 30% mais caros em relação aos da Copa do Mundo de 2018. Levando em conta as curtas distâncias entre os oito estádios do torneio, localizados em um raio de 50 quilômetros do centro da capital Doha, as entradas poderão ser adquiridas para um confronto do mesmo dia.

"Pela primeira vez, o público terá a possibilidade de pedir ingressos para jogos realizados em um mesmo dia, no início da fase de grupos", explicou a Fifa.

A abertura desta segunda fase de vendas se dá após o sorteio dos grupos da competição, realizado na semana passada. O Brasil é o cabeça de chave no Grupo G, que também tem Sérvia, Suíça e Camarões. Das 32 seleções participantes, 29 já são conhecidas, enquanto três serão definidas em jogos de repescagem em junho.

