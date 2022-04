Brasil enfrenta Sérvia, Suíça e Camarões na Copa do Mundo 2022; veja grupos

Competição terá inicio no dia 21 de novembro e será realizada no Catar, país-sede do torneio. Brasil vai em busca do sexto título

O Brasil irá enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões na fase de grupos da Copa do Mundo 2022. O sorteio dos chaveamentos, assim como data e locais dos jogos foram definidos nesta sexta-feira, 1°, em sorteio realizado em Doha, na capital do Catar, país-sede da competição.

A seleção brasileira irá estrear no dia 24 de novembro, diante da Sérvia. O próximo jogo da amarelinha ocorre no dia 28, contra a Suíça. O último adversário do chaveamento será Camarões, contra quem os comandados de Tite jogam no dia 02 de dezembro.

O jogo que abre o torneio será Catar e Equador. A Copa do Mundo contará com oito estádios, distribuídos em cinco cidades-sede. O maior torneio de futebol do mundo começa no dia 21 de novembro e será decidido no dia 18 de dezembro. Embora seja tradicional que o torneio ocorra no meio do ano, por questões climáticas do país-sede, as datas foram deslocadas para o final do ano.

Confira os grupos formados da Copa do Mundo 2022:

A - Catar, Equador, Senegal e Holanda

B - Inglaterra, Irã, Estados Unidos e (País de Gales, Escócia ou Ucrânia).

C - Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

D - França, (Peru, Austrália ou Emirados Árabes), Dinamarca e Tunísia.

E - Espanha, (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha e Japão.

F - Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

G - Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

H - Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul.

