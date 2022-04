Brasil disputa jogos da Copa do Mundo de 2022 em dias úteis; confira datas

Cabeça do grupo G, a seleção brasileira só jogará no fim de semana na semifinal, caso avance até essa fase do certame, que se inicia no dia 21 de novembro

Os primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022 irão ocorrer em dias úteis. A estreia da seleção brasileira, diante da Sérvia, acontece no dia 24 de novembro, quinta-feira. O segundo jogo, contra a Suíça, está marcado para ser disputado no dia 28, na segunda-feira seguinte. Já o último duelo da fase de grupos, diante do Camarões, acontece numa sexta-feira, no dia 2 de dezembro.

Os adversários do Brasil foram definidos nesta sexta-feira, 1°, em sorteio realizado no Catar, sede da competição. Na primeira colocação do Grupo G, a seleção deve disputar partidas em dias úteis em quase todos os jogos caso avance até a final. A equipe canarinho só jogaria no fim de semana na semifinal, já que as disputas da terceira colocação e a final estão marcadas para o fim de semana.

No Catar, o Brasil irá em busca do sexto título, sendo o maior campeão da Copa do Mundo. A seleção amarelinha levantou a taça mais cobiçada do futebol nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A segunda seleção mais vencedora do torneio é a Alemanha e a Itália, que foram quatro vezes campeãs.

Confira data dos jogos do Brasil na Copa do mundo de 2022:

24/11 - Brasil x Sérvia (quinta-feira)

28/11 - Brasil x Suíça (segunda-feira)

02/12 - Brasil x Camarões (sexta-feira)

Confira os grupos formados da Copa do Mundo 2022:

A - Catar, Equador, Senegal e Holanda

B - Inglaterra, Irã, Estados Unidos e (País de Gales, Escócia ou Ucrânia).

C - Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

D - França, (Peru, Austrália ou Emirados Árabes), Dinamarca e Tunísia.

E - Espanha, (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha e Japão.

F - Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

G - Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

H - Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul.

