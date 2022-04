Grêmio x Ypiranga ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Ypiranga se enfrentam hoje, sábado, 2 de abril (2/04), pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na RBS TV, e nos serviços de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No jogo de ida, o Grêmio levou a melhor ao vencer o adversário por 1 a 0, com gol marcado de pênalti por Lucas Silva, no final da partida. Com a vantagem, o Imortal pode empatar em casa que mesmo assim conquista o pentacampeonato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do outro do campo, o Ypiranga precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para levar o título.

Grêmio x Ypiranga ao vivo: onde assistir à transmissão

RBS TV: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Campeonato Gaúcho 2022 - Grêmio x Ypiranga

Escalação provável

Grêmio

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Elias Manoel; Diego Souza (Ferreira). Técnico: Roger Machado.

Ypiranga

Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo e Diego Porfírio; Lorran (Amorim), Falcão, Marcelinho, Erick e Matheus Santos; Hugo Almeida. Técnico: Luizinho Vieira.

Quando será Grêmio x Ypiranga

Hoje, sábado, 2 de abril (2/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Ypiranga

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Tags