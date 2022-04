Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Mineiro 2022 entre Atlético-MG e Cruzeiro será disputado hoje, 2, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 2 de abril (2/04), pelo jogo da final do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Globo, no canal de TV fechada, SporTV, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Esta será a primeira vez que o clássico ocorrerá com torcida "meio a meio" desde 2017, pela Primeira Liga.

Guilherme Arana, lateral-esquerdo titular do Galo, disse que o fato será uma novidade em sua carreira e projetou o duelo. “Nunca vivenciei isso de um estádio dividido, vai ser uma experiência muito boa, vai ser um jogo muito bom de se assistir. Já tive a experiência de jogar (final) pela Copa do Brasil em dois jogos. é super legal você ter o apoio de sua torcida e depois jogar fora de casa. Acho que vai ser um jogo muito bacana. Já existe essa rivalidade, ainda mais num Mineirão dividido, vai entrar pra história”, afirmou. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Campeonato Mineiro 2022 - Atlético-MG x Cruzeiro

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Guga, Nathan Silva, Réver, Arana; Allan, Jair, Nacho, Zaracho; Keno e Hulk.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin, João Paulo; Waguininho, Vitor Roque e Edu.

Quando será Atlético-MG x Cruzeiro

Hoje, sábado, 2 de abril (2/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Cruzeiro

Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

