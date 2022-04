Fluminense x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 2 de abril (2/04), pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Record, no serviço de streaming Cariocão Play e em canais da plataforma Twitch. No Youtube, o canal Camisa 21 também transmite a final. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No jogo de ida, o Flu levou a melhor ao vencer por 2 a 0. Por isso, o atacante Gabigol tratou de manter o otimismo e utilizou as redes sociais para agitar a torcida. O jogador postou mensagem em que se mostra confiante na virada. "Hoje é um novo dia, amanhã é um novo dia e SABÁDO É UM NOVO DIA! Vamos Juntos, Nação. #EuacreditoMengão", escreveu em seu perfil no Twitter.

No entanto, o clima ainda é de humildade nas Laranjeiras. O argentino Cano lembrou da eliminação para o Olímpia-PAR quando o Fluminense tinha a mesma vantagem. "Já aprendi com isso. Meus companheiros já aprenderam. Agora tem que tomar mais confiança. Sabemos que não fizemos bons jogos contra Olímpia e Botafogo. Sabemos disso. E sabemos que isso serve para não acontecer mais à frente. Trabalhar junto, ficar mais com a bola, ter mais confiança com a bola, criar mais situações de gol. Estamos trabalhando para continuar melhorando. Isso já passou. É olhar para frente, para sábado. E sairmos como ontem, com dedicação, com energia positiva. Sabemos que será um jogo muito difícil", disse ao Sportv. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Twitch: em diversos canais na plataforma

Cariocão Play: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view no streaming

Youtube: no canal Camisa 21

Campeonato Carioca 2022 - Fluminense x Flamengo

Escalação provável

Fluminense

Fábio; Calegari, Manoel, Felipe Melo, David Braz e Cristiano Silva; Yago Felipe, André e Ganso (Martinelli); Willian e Germán Cano.

Flamengo

Hugo Souza; David Luiz, Fabrício Bruno (Léo Pereira) e Filipe Luis; Willian Arão, Matheuzinho, João Gomes e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabriel.

Quando será Fluminense x Flamengo

Hoje, sábado, 2 de abril (2/03), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Flamengo

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

