São Paulo x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 27 de março (27/03), pelas semifinais do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas(horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Record, no pay-per-view Premiere e nos streamings Paulistão Play, HBO Max e Estádio TNT. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para este domingo, o técnico Rogério Ceni não definiu quem começará jogando e manterá essa dúvida até o dia do clássico, como tem o costume de fazer. Sem um time titular definido - na temporada foram 15 jogos e 15 escalações diferentes -, uma possível formação conta com Calleri e Luciano no ataque, com Eder no banco de reservas.

A dupla - mais as presenças de Rigoni e Marquinhos, que entraram no segundo tempo - ajudou na vitória de virada, por goleada, do São Paulo sobre o São Bernardo por 4 a 1, na última terça-feira, no Morumbi, que garantiu o time na semifinal do Paulistão.

Pelo lado corintiano, a classificação para as semifinais foi mais complicada. Mesmo iniciando bem contra o Guarani, o jogo acabou 1 a 1 no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis. Já nas cobranças alternadas, Cássio defendeu o chute de Madison e garantiu o Majestoso nesta fase. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

HBO Max, Paulistão Play e Estádio TNT: para clientes que assinaram aos serviços de streaming

Campeonato Paulista 2022 - São Paulo x Corinthians

Escalação provável

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Léo, Diego Costa e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Calleri (Eder) e Luciano.

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano (Paulinho) e Renato Augusto; Gustavo Silva, Willian (Adson) e Róger Guedes (Júnior Moraes).

Quando será São Paulo x Corinthians

Hoje, domingo, 27 de março (27/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Corinthians

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)



