Fluminense x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 27 de março (27/03), pelas semifinais do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas(horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos streamings Cariocão Play, Eleven Sports e OneFootball. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Tricolor ganhou o primeiro por 1 a 0 e pode até mesmo perder por um gol de diferença que avança. Isso porque fez melhor campanha na fase de classificação.

Apesar da grande vantagem, Abel Braga, comandante do Fluminense, adota uma postura bem cautelosa. "O Botafogo entrou em campo bem poicionado no primeiro jogo, tem atletas perigosos e a disputa está em aberto. Temos uma vantagem. Mas precisamos ficar atentos para não sermos surpreendidos", analisou Abel Braga.

Pelo lado do Botafogo, Lucio Flavio, interino na função, sonha em surpreender o rival. "Sabemos que o adversário tem a vantagem e que isso é importante. Mas todo clássico tem seu equilíbrio natural e esperamos vencer o jogo. Nos preparamos para buscar o primeiro gol e depois ver o que acontece", disse Lucio Flavio

O Botafogo tem um desfalque importante para este jogo. O atacante Matheus Nascimento, servindo à Seleção Brasileira sub-20, fica de fora. Erison deve ser o seu substituto. Diego Loureiro permanece no gol porque Gatito Fernández está com a seleção paraguaia nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play, Eleven Sports e OneFootball: para clientes que assinaram aos serviços de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Fluminense x Botafogo

Escalação provável

Fluminense

Marcos Felipe, Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Pineida; William Bigode, Cano e Arias.

Botafogo

Diego Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Philipe Sampaio e Jonathan; Barreto, Kayque, Chay, Luiz Fernando e Rikelmi; Erison.

Quando será Fluminense x Botafogo

Hoje, domingo, 27 de março (27/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Botafogo

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

