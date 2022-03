Atlético-MG x Caldense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Caldense se enfrentam hoje, domingo, 27 de março (27/03), pelas semifinais do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19 horas(horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Galo saiu vitorioso por 2 a 0 no jogo de ida, com dois gols do atacante Hulk, e garantiu uma boa vantagem para o confronto deste domingo. A equipe encerrou a primeira fase na liderança, com 28 pontos, somando nove vitórias, um empate e uma derrota.

Já o time de Poço de Caldas busca desbancar o favoritismo do Atlético-MG. Na fase de grupos, a equipe figurou em quarto lugar, com 18 pontos, seis vitórias e cinco derrotas.

Para a partida, o técnico Antonio Mohamed tem uma longa lista de desfalques. O artilheiro da competição, Hulk está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. O goleiro Everson, convocado para substituir Ederson na Seleção Brasileira, também não estará à disposição.

Além do arqueiro, os zagueiros Diego Godín e Junior Alonso, o lateral Guilherme Arana e os atacantes Jefferson Savarino e Eduardo Vargas, convocados para suas respectivas seleções, não estarão em campo. Os lesionados Dodô, Mariano e Echaporã também são baixas. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Caldense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Campeonato Mineiro 2022 - Atlético-MG x Caldense

Escalação provável

Atlético-MG

Rafael; Guga, Nathan Silva, Réver e Rubens; Allan, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Ademir e Keno.

Caldense

Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Jonathan Costa, Lula e Mateus Muller; Guilherme Borges, Íkaro e Alemão; Filipi Sousa, Neto Costa e Douglas Skilo.

Quando será Atlético-MG x Caldense

Hoje, domingo, 27 de março (27/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Caldense

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

