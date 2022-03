Palmeiras x Ituano ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Ituano se enfrentam hoje, quarta, 23 de março (23/03), pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h35min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Record, no serviço de streaming Paulistão Play e no pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Abel Ferreira terá desfalques importantes para a partida desta quarta. Weverton, Gustavo Gómez e Kuscevic estão com as seleções brasileira, paraguaia e chilena, respectivamente. Além disso, Luan segue se recuperando de lesão na coxa esquerda.

No gol, o titular será Marcelo Lomba. Para a zaga, a tendência é que Abel repita a estratégia utilizada contra o Red Bull Bragantino, recuando Jailson para o centro da defesa. Murilo deve ser o seu parceiro, com Renan no banco.

Do outro lado, o Ituano chega às quartas tendo o ataque como ponto forte. Com 19 gols marcados, é o time que mais balançou as redes no campeonato, ao lado de Bragantino e Corinthians.

O Ituano não poderá contar com o atacante Rafael Elias, que está emprestado pelo Verdão. Por outro lado, o técnico Mazona Jr pode ter o retorno de Neto Berola, que desfalcou o time nas últimas duas partidas por lesão. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Ituano ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Campeonato Paulista 2022 - Palmeiras x Ituano

Escalação provável

Palmeiras

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Jailson, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Ituano

Pegorari; Guilherme Augusto, Léo Santos, Cleberson e Roberto; Rafael Pereira, Lucas e Gerson Magrão; Gabriel Barros (Neto Berola), Kaio Mendes e Aylon. Técnico: Mazona Jr.

Quando será Palmeiras x Ituano

Hoje, quarta, 23 de março (23/03), às 21h35min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Ituano

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

