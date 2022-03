Caldense x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Mineiro 2022 entre Caldense e Atlético-MG será disputado hoje, 23, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Caldense e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 23 de março (23/03), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Globo, no canal de TV fechado, SporTV e no pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Mandante deste primeiro duelo, o time alviverde teve que mudar o local da partida devido a empecilhos para a implantação do VAR em Poços de Caldas.

“Apesar de não ser o desejo do clube, que preferia realizar a partida em Poços junto à sua torcida, Belo Horizonte surgiu como uma solução para os impasses”, divulgou o clube em nota.

As duas equipes voltam a se enfrentar após terem se encontrado no último sábado. Na ocasião, o Galo venceu por 3 a 0.

Favorito e atual campeão do torneio, o Atlético chega para a disputa com a melhor campanha da primeira fase. Foram 11 jogos, nove vitórias, um empate e apenas uma derrota. Além disso, a equipe possui o melhor ataque, com 23 gols marcados.

Porém, Turco Mohamed terá dificuldades para escalar seu time. Isso porque o Atlético conta com cinco jogadores convocados por seleções. São eles: Godín, Junior Alonso, Guilherme Arana, Savarino e Eduardo Vargas.

Além deles, o goleiro Everson também foi chamado para substituir Ederson, mas estará à disposição para a partida desta quarta. Dodô e Mariano, ambos lesionados, também estão de fora. (Com Gazeta Esportiva)

Caldense x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Campeonato Mineiro 2022 - Caldense x Atlético-MG

Escalação provável

Caldense

Rinaldi; Ferraz, Jonathan, Lula e Muller; Alemão, Borges e Ikaro; Gabriel Braga; Neto e Aurélio. Técnico: Gian Rodrigues.

Atlético-MG

Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Calebe; Allan, Jair, Nacho e Zaracho; Keno e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

Quando será Caldense x Atlético-MG

Hoje, quarta, 23 de março (23/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Caldense x Atlético-MG

Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

