Grêmio x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Internacional se enfrentam hoje, quarta, 23 de março (23/03), pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 22h15min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Globo, no canal de TV fechado, SporTV e no pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A partida de ida da semifinal, no Estádio Beira-Rio, terminou com vitória do Tricolor por 3 a 0. Para o jogo na Arena, Roger Machado conta com um desfalque certo: o meio-campista Matías Villasanti, que foi convocado para a Seleção Paraguaia. Além disso, o atacante Ferreira, que se recupera de lesão, é dúvida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já pelo lado do Inter, Alexander Medina certamente não terá Paulo Victor à disposição para o Gre-Nal 437. Isso porque o lateral esquerdo foi expulso no último jogo. Além dele, há outras cinco prováveis ausências: Bruno Gomes, Lucas Ramos, Mercado, Moisés e Palacios. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2022 - Grêmio x Internacional

Escalação provável

Grêmio

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Elias Manoel e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Internacional

Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Bruno Méndez; Gabriel e Liziero; Mauricio, Edenilson e Taison; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Quando será Grêmio x Internacional

Hoje, quarta, 23 de março (23/03), às 22h15min (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Internacional

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Tags