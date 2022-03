Sport elimina o CSA nos pênaltis e aguarda vencedor de Ceará x CRB na semifinal do Nordestão

O Sport eliminou o CSA na disputa por pênaltis (3 a 1) após empate sem gols no tempo regulamentar e se classificou para a semifinal da Copa do Nordeste. Nas cobranças das penalidades, sobressaiu a qualidade do goleiro Maílson, que defendeu três chutes. Agora, o Leão da Ilha aguarda o vencedor do confronto entre Ceará e CRB-AL, que acontece na quinta-feira, 24, às 19 horas, na Arena Castelão.

Apesar de jogar no estádio Rei Pelé com o apoio dos torcedores, o CSA-AL não conseguiu refletir esta vantagem ao longo da partida. Sob muita chuva em Maceió, as equipes encontraram dificuldade nas construções das jogadas devido às condições ruins do campo, que acumulou diversas poças de água. Apesar da circunstância, o Sport foi quem produziu as melhores oportunidades da primeira etapa em lances protagonizados por Luciano Juba e Parraguez.

Na segunda etapa, o CSA cresceu e passou a ter domínio territorial no campo de ataque, mas encontrava dificuldades para infiltrar no sistema defensivo montado pelo treinador Gilmar Dal Pozzo e pouco conseguia finalizar com eficiência. O Leão da Ilha, por outro lado, apostava em transições rápidas, que também não surtiram o efeito desejado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o 0 a 0 no placar, a decisão foi para os pênaltis. Os primeiros da série converteram: Osvaldo, ex-Fortaleza, marcou para o CSA, e Ronaldo Henrique fez para o Sport. A partir de então, o goleiro Maílson defendeu todas as cobranças da equipe alagoana, enquanto os atletas rubro-negros não desperdiçaram nenhuma batida, selando o placar de 3 a 1.



Tags