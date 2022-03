Ex-Ceará, Everson fala sobre convocação para seleção brasileira e sonho em disputar Copa do Mundo

Atleta foi convocado após Ederson, do Manchester City, ser cortado por ter sido diagnosticado gastroenterite, uma inflamação no estômago e intestino

Everson recebeu uma grande notícia nesta segunda-feira, 21, ao ser convocado para a seleção brasileira. Com o chamado, o goleiro do Atlético-MG irá se apresentar à Granja Comary após disputar o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro.

“É um momento muito especial, num ano de Copa do Mundo. Nada melhor do que ser convocado e ter a oportunidade de demonstrar seu trabalho. Antes disso temos uma semifinal, o primeiro jogo. Pegamos uma equipe que se classificou por méritos, qualificada. Vamos buscar a classificação e vou me doar o máximo para sair com a vitória e depois me apresentar à Seleção”, disse o atleta em entrevista coletiva desta terça-feira, 22.

O arqueiro dedicou o feito ao Galo, time que “dá todo o suporte para desempenhar o melhor dentro de campo”, destacou.

“Não posso deixar de agradecer ao Atlético, aos meus companheiros de trabalho e à comissão técnica, principalmente ao Rogerio Maia e o Danilo Minutti, que são dois preparadores de goleiros e fazem parte desse trabalho de excelência. Ficar no radar da Seleção Brasileira é o sonho de qualquer atleta. Estou muito feliz”, disse.

Everson foi convocado após Ederson, do Manchester City, ser cortado por ter sido diagnosticado gastroenterite, uma inflamação no estômago e intestino. Segundo o atleta do Atlético-MG, ser a quarta opção do técnico Tite para a Seleção não desmerece seu valor nem seu alto nível nos gramados.

“A posição de goleiro na Seleção Brasileira está muito bem servida. Estou tendo essa oportunidade mais uma vez. Quero desejar uma pronta recuperação ao Ederson. Acabou surgindo a oportunidade, mas ela não veio por sorte nem por achar minha barba bonita. Veio por muito trabalho de alto nível. Eu ainda tenho o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Se eu continuar mantendo esse bom nível, vou continuar no radar do Tite”, concluiu.

O goleiro vai se apresentar à seleção brasileira no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 23, após defender a meta do Galo no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, contra a Caldense.