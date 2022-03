Ederson vai desfalcar seleção brasileira nos últimos dois jogos das Eliminatórias

Por causa de uma gastroenterite, o goleiro Ederson perderá os dois últimos jogos do já classificado Brasil, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira.

O goleiro do Manchester City, que costuma alternar a posição de titular na Seleção com Alisson (do Liverpool) e Weverton (do Palmeiras), será substituído por Everson, do Atlético-MG, informou a CBF em um comunicado.

O goleiro de 31 anos do atual campeão brasileiro nunca jogou uma partida pela seleção brasileira, embora tenha sido convocado para a rodada tripla das eliminatórias disputada em setembro passado.

Nessa rodada, o Brasil venceu Peru (2-0) e Chile (1-0), enquanto o clássico contra a Argentina, em São Paulo, foi suspenso aos cinco minutos de jogo por supostas violações do protocolo anticovid por parte da 'Albiceleste'.

Líder invicto com 30 pontos em 15 jogos, o Brasil receberá os chilenos na quinta-feira no Maracanã e visitará a Bolívia na terça-feira da semana que vem em La Paz encerrando sua campanha rumo ao Catar.

"Vai ser um bom jogo, sabemos da qualidade do time chileno. É um time que luta muito", disse o atacante Richarlison, do inglês Everton, nesta segunda-feira em entrevista coletiva.

O desfalque de Ederson é o terceiro da lista de convocados anunciada por Tite no dia 11 de março, depois do atacante Raphinha (covid) e do zagueiro Gabriel Magalhães (motivos familiares).

Por outro lado, a Seleção conta com o retorno de Neymar, ausente por lesão na última rodada dupla (empate de 1 a 1 com o Equador em 27 de janeiro e vitória de 4 a 0 contra o Paraguai em 1º de fevereiro).

Após os duelos contra Chile e Bolívia, o Brasil deverá disputar o clássico suspenso contra a Argentina, também classificada, em data e local a serem definidos.

Depois disso, poderá se concentrar em procurar adversários para as datas Fifa (amistosos) antes da Copa do Mundo do Catar-2022, que será disputada entre novembro e dezembro.

